Mario Biondi in concerto al Teatro Romano per il Verona Jazz

Il Festival Verona Jazz è pronto ad accogliere il prossimo 24 giugno 2024 un nome di grande spessore nel panorama della musica italiana e internazionale: Mario Biondi. Dopo il successo travolgente del suo recente tour teatrale, "Crooning – The Italian Tour", che ha visto il sold out in tutte le tappe, l'artista si prepara a portare la sua magia in alcune fantastiche location dall'alto valore storico e culturale, offrendo al pubblico un'esperienza inimitabile e coinvolgente.

In particolare, l'occasione nella città scaligera sarà quella di presentare al pubblico del Verona Jazz diversi brani tratti dal suo ultimo album, "Crooning Undercover", affiancati dai suoi pezzi più amati e da rivisitazioni del repertorio internazionale. Sarà un viaggio appassionante attraverso il crooning, uno stile che Mario Biondi sa interpretare con grande maestria, trasportando l'ascoltatore in atmosfere suggestive e avvolgenti. Accanto a lui sul palco ci sarà poi la sua storica band, pronta a regalare al pubblico emozioni uniche e indimenticabili. Ma non è da escludere che vi possano essere anche ulteriori sorprese in serbo per gli spettatori.

Il live di Mario Biondi s'inserisce nel ricco programma del Verona Jazz, un festival organizzato da Eventi Verona e IMARTS e che fa parte del cartellone dell'Estate Teatrale Veronese, una manifestazione organizzata dal Comune di Verona.

I biglietti per l'evento sono disponibili su diversi circuiti di vendita, tra cui www.ticketone.it e www.ticketmaster.it, oltre che presso le consuete prevendite.