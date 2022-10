A Costermano cibo gourmet, musica dal vivo e attività per tutta la famiglia con "Marciaga in festa" dal 7 al 9 ottobre 2022. Cibo gourmet, musica dal vivo e tantissime attività per tutta la famiglia con laboratori per bambini, circo in strada e i giochi in legno.

Parcheggio Centro Storico, Via Villa - Marciaga Costermano (Vr).

Orari:

Venerdì dalle 18 alle 24.

Sabato dalle 11 alle 24.

Domenica dalle 11 alle 22.

Il programma

Venerdì 7 ottobre: Corrado & Yano Afro Meeting dalle ore 21.

Sabato 8 ottobre: Idea Fissa con le migliori Hit Live Anni 70' 80' 90'

Domenica 9 ottobre: Kriss Grove Band Party Band - Le migliori HIT da ascoltare e ballare

Per informazioni: