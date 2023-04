Tornano dal vivo I Marbos con il beat più popolare

Torna in pista una storica beat band della bassa veronese, I Marbos, venerdì sera (07/04) dalle 21.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar, grazie all’organizzazione di Daniela «Dada» Benedini di Musica Viva Verona.

I Marbos nascono nel 1967, ai tempi della scuola degli allora teenager Gastone Cavalli (chitarra), Ezio Morelato (tastiera) e Franco Rossato (batteria), che decidono di formare un complesso, come si definivano le band in quel periodo, nell’area di Concamarise, Salizzole e Sanguinetto. Mancano il cantante e il bassista, ed ecco reclutati Roni Cavalli al basso e successivamente anche flauto traverso e Renzo Silvestrini voce.

Il gruppo ha suonato per sei anni principalmente in provincia di Mantova e Modena gestiti dall'agente musicale Gianni Coron, primo bassista dei Nomadi scomparso nel 2015. Il complesso ha fatto anche da spalla a molti gruppi in voga in quegli anni, come Equipe 84, PFM, Nomadi, Delfini ed in una memorabile serata a Francesco Guccini e Joan Baez in un locale di Salizzole.

Dopo la scomparsa del cantante Renzo Silvestrini e l'uscita del batterista Franco Rossato, sono entrati a far parte del gruppo il nuovo batterista Bruno Franzini, anch'egli vecchio beat boy con un gruppo di Bovolone, ed il cantante Cristiano Sandrini, oltre alla vocalist e cantante Elena Ceschi ed al chitarrista Franco Aldegheri. Il repertorio comprende i brani piú popolari del periodo beat e post beat dei ‘60 e ‘70.