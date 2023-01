Donne in Musica il venerdì: Virna Marangoni con Lele Zamperini in concerto a Negrar

"Donne in Musica il venerdì" è una rassegna di Musica Viva creata da Daniele «Dada» Benedini per la Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. A grande richiesta torna Virna Marangoni, protagonista qualche anno fa della prima puntata del talent show The Voice of Italy su RaiDue. La cantante di Bergantino, in provincia di Rovigo, oggi personalizza con la sua eccellente vocalità le canzoni piú popolari italiane e angloamericane degli ultimi cinquant’anni. Venerdì (27-01) sera alle 21 sarà la protagonista della rassegna alla Vecchia Rama a assieme al noto batterista veronese Lele Zamperini.

La cantante chitarrista rodigina coltiva la passione per la musica fin da piccola, alimentata dal padre musicista che le insegna a suonare la fisarmonica, suo primo strumento. Verso i sette anni comincia a studiare pianoforte, ma il colpo di fulmine arriva quando Virna imbraccia la prima chitarra, la sua vera passione. Nel 2003 un produttore la sente per caso suonare lungo una via dove improvvisa una serata con amici e pensa che il suo talento e le emozioni che riesce a trasmettere non debbano rimanere nascoste, ma messe a disposizione di tutti noi. Esce con il singolo "Vivi". Numerose le partecipazioni e i concorsi vinti dalla «ragazza con la chitarra» nel corso degli anni: Vota le voci, il Leon D'Oro di Venezia, il Canta Napoli.

Virna ha partecipato anche a "Castrocaro" e a "Sanremo Rock", con la band Settimo Senso. Negli anni non sono mancati neppure passaggi televisivi, come a "Ci vediamo alle dieci" in diretta su Rai Uno. Nel 2013 esce l'album "COVERsando", una raccolta di cover arrangiate in acustico con la collaborazione del chitarrista Luca Ghisellini. Questa serata dedicata alle donne ha grande successo e proseguirà anche a febbraio.