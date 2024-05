Presentazione del libro "Ho sempre scritto d'amore stavolta ho scritto di te"

L'associazione Maracuja e Libri Dal Cuore presentano: "Ho sempre scritto d'amore stavolta ho scritto di te", di Andrea Shaw. Dialogo tra l'autrice e la scrittrice Simonetta Corrado. La vera storia dietro ad un caso mediatico italiano. Nel cuore dell’Italia, un fatto di cronaca ha toccato le corde più profonde dell’anima collettiva: quello della “Nonnina fuggita dalla Rsa per rivedere il mare”. Un desiderio semplice, ma potente, che ha scatenato un’onda di commozione nazionale. E così dal primo articolo, apparso il 7 aprile 2023, una domanda ha iniziato a vibrare nell’aria: perché confinare uno spirito così indomito? La storia di questa donna, intrappolata in una rete di decisioni altrui, ha sollevato un polverone di domande e polemiche. Assistenti sociali, figlie e un amministratore di sostegno sono stati accusati di averle sottratto la libertà. Ma in questo labirinto di accuse della realtà cosa resta?

Questo non è solo il racconto di uno scandalo mediatico ma una profonda riflessione sulla manipolazione delle notizie, sull’influenza devastante dei social e sui delicati legami familiari. Un viaggio attraverso la ricerca disperata della verità, dove il narrative-journalism diventa lo strumento per scovare ciò che si cela dietro le quinte dell’informazione. Perché una notizia sapientemente “ritoccata” vende ma è un’arma che colpisce le persone coinvolte nella vicenda e manipola chi vi partecipa sui social network, giudicando senza conoscere i fatti. In questa storia ci sono vittime e carnefici, dolore e soprusi, trascuratezze e violenze. Ecco qui i fatti e i documenti e le testimonianze per scoprire cos’è accaduto, realmente, alla “Nonnina che voleva rivedere il mare”.