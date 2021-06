Torna a Verona la manifestazione ciclostorica "La Romantica", un’esposizione a cielo aperto che vedrà sfilare nelle strade del centro cittadino circa un centinaio di velocipedi storici, realizzati prima del 1945. Tutti i partecipanti, inoltre, saranno alla guida del mezzo vestiti con abiti attinenti all’anno di realizzazione delle rispettive biciclette. Uno spettacolo nello spettacolo quindi, che i cittadini veronesi potranno ammirare domenica 20 giugno, lungo il percorso che, dalle 10 alle 12, porterà il corteo da Porta Vescovo a piazza Bra.

Il percorso

Alle ore 9 raduno con successiva partenza verso le ore 10 da Porta Vescovo. Quindi il gruppo di ciclisti si sposterà verso la zona università, Polo Zanotto, da via Torbido oppure su via Bastioni, transito per Viale dell'Università viale dell'Artigliere, via San Paolo, via Scrimiari, per poi proseguire in via Carducci. Sosta al Giardino Giusti. La ciclostorica prosegue poi per via Redentore, Teatro Romano, ponte Pietra, via ponte Pietra, via Massalongo, corso Santa Anastasia, via Mazzanti, piazza dei Signori, cortile Mercato Vecchio, piazza Erbe - con attraversamento a piedi e bici spinte a mano -. Si prosegue per via Pellicciai, via Quattro Spade, porta Borsari, via Diaz, riva San Lorenzo, Corso Cavour, Castelvecchio, corso Porta Palio, circonvallazione Oriani, corso Porta Nuova, arrivo in piazza Bra davanti alla Gran Guardia per le ore 12.

La presentazione dell'evento

Il programma della manifestazione è stato presentato dall’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando. Presenti in rappresentanza dell’associazione ‘Velocipedistica La Romantica’, promotrice della manifestazione patrocinata dal Comune di Verona, Eugenio Zenari, Maurizio e Franco Montolli. «Le manifestazioni tornano ad animare la città – sottolinea l’assessore – e con ‘La Romantica’ i cittadini veronesi e i turisti potranno ammirare un evento di particolare pregio storico, che porterà sulle strade cittadine velocipedi realizzati prima del 1945. All’evento hanno aderito circa un centinaio di partecipanti che, come previsto dal regolamento della manifestazione, saranno vestiti con abiti attinenti all’anno di realizzazione delle rispettive biciclette. Un bello spettacolo, quindi, che dopo tanti mesi di limitazioni a causa della pandemia, propone per domenica 20 giugno, una mattinata interessante e coinvolgente per tutta la città».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/velocipedisticaromantica/.

