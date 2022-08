"Mani in pasta con Loretta", corso di pasta fresca e pranzo nelle vigne della Valpolicella

Avete mai assaggiato la pasta fresca? Se sì, sicuramente sarete stati deliziati, è un prodotto genuino, sano e davvero buonissimo! Ma l’avete mai provata a fare? Tantissimi fra noi almeno una volta abbiamo pensato di voler fare la pasta fresca fatta in casa. Ed è una di quelle cose che vanno provate una volta nella vita! Imparare a fare la pasta fresca può essere una bellissima esperienza, alternata a sano divertimento! Se anche tu vuoi provarlo, questa è l’esperienza giusta per te!

Proprio per chi vuole imparare qualcosa di nuovo hanno pensato a questa proposta innovativa: un corso che ha una durata di circa due ore, durante le quali si impara a fare l’ impasto per la pasta fresca e a tagliarlo per ottenere le lasagne. Ma non è finita qui! Dopo il corso, ovviamente, avrai modo di assaggiare la tua opera. Infatti l’esperienza si concluderà con un pranzo sotto il portico dove si degusteranno le lasagnette preparate con due tipologie diverse di condimento, uno a base di carne e uno di verdure.

Ti aspettano:

2 ore di lezione teorica e pratica

Pranzo a base di pasta fresca accompagnata da una bottiglia di vino Valpolicella dell’azienda agricola Palazzo Montanari.

Visita guidata del vigneto e della villa precede l’esperienza.

E allora prendi amici e parenti e immergiti con noi in questa fantastica avventura!

Orari: 10 | Dal lunedì al sabato. Domenica su richiesta.

Ritrovo: Palazzo Montanari in Via Bure Alto 11 – 37029 San Pietro in Cariano (Veneto)

Durata: 3 ore

N° partecipanti min 4 max 6

Costo: 140 euro a persona