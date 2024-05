"Mamma Mia! What A Disco Night", a Verona il concerto tributo agli ABBA

“Mamma Mia! What A Disco Night” è il concerto tributo alla leggendaria band ABBA organizzato e messo in scena da alcuni studenti di Aloud College, una scuola di musica di Verona. L’evento avrà luogo venerdì 17 maggio, in Via dell’Artigianato 9/A all’interno dell’Area Live di Musical Box, negozio di strumenti musicali situato accanto alla scuola di musica. L’orario di inizio del concerto coinciderà con le ore 21 per poi proseguire fino alle 22.30 circa.

Lo spettacolo è interamente realizzato dai quattro studenti del 2° anno del corso di diploma BTEC Extended National Diploma in Music. Questo, attraverso un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, organizzazione e prove durato quattro mesi. L’atmosfera sarà quella di una discoteca anni ’70, in cui luci e colori e altri dettagli ne ricreeranno l’ambientazione perfetta. Una serata conce- pita per celebrare i maggiori successi della band ABBA, promettendo di far ballare il pubblico presente e trasmettere la libertà e la spensieratezza che hanno da sempre contraddistinto la musica e lo spirito della band ABBA.

Brani iconici riarrangiati e interpretati dalla nuova generazione di musicisti di cui fanno parte anche i ragazzi di Aloud. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche tre ospiti: Pepe Gasparini. Pietro Pizzoli e Andrea Santi. Pepe Gasparini, musicista, compositore, produttore, fonico, insegnante, manager di progetti. Un creativo di natura e di passione che gestisce con passione ed entusiasmo la scuola di Aloud, creando un’ambiente in continua crescita e pieno di opportunità. Pietro Pizzoli, insegnante di batteria presso Aloud alla continua ricerca di uno sviluppo del proprio linguaggio musicale. Un musicista che crede fermamente nella musica come arte e mezzo per esprimersi, dove però non devono mancare in egual misura divertimento e studio. Andrea Santi, studente di pianoforte e batteria di Aloud che negli anni si è distinto per le sue capacità e il suo entusiasmo nel suonare, insieme agli altri studenti della scuola, repertori dei generi più disparati e variegati.

I biglietti per il concerto sono acquistabili sul sito Eventbrite al link: https://aloudmammamia.eventbrite.it oppure presso le segreterie delle due sedi di Aloud College, in Zai storica (Via dell’Artigianato, 9/A) e in centro (Stradone Scipione Maffei, 2/B).