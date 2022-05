"Mamma Mia!" al castello scaligero di Villafranca

“Mamma Mia!”, il musical dei record firmato Massimo Romeo Piparo, sbarca a Villafranca di Verona. Appuntamento il 9 e 10 luglio 2022 al Castello Scaligero di Villafranca dalle ore 21.15.

Con un cast di oltre 40 artisti tra i più affermati del musical italiano e l’Orchestra dal vivo, il pubblico potrà scatenarsi al ritmo coinvolgente delle celeberrime hit degli ABBA come Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all, Super Trouper e molti altri: 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo.

Successi senza tempo che daranno la scossa al pubblico, canzoni romantiche o tutte da ballare: al termine dello spettacolo il pubblico infatti potrà scatenarsi sulle note in versione ‘disco’ della colonna sonora di "MammaMia!".

GLI APPUNTAMENTI SONO REALIZZATI DA EVENTI VERONA E SHINING PRODUCTION. VILLAFRANCA FESTIVAL È REALIZZATO DA EVENTI VERONA CON LA COLLABORAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA CITTÀ DI VILLAFRANCA DI VERONA.

