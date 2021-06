Festival Biblico: "Mamma cara ti chiedo perdono! Pensieri e lettere di condannati a morte"

Nel Festival Biblico cittadino un appuntamento con la storia. Verona 1944: la città scaligera si trova ad essere sede delle SS tedesche e da qui viene coordinata l’attività di repressione tesa a stroncare ogni forma di dissidenza. Da Verona vengono smistati centinaia di prigionieri, prima nelle carceri della città e poi nei campi di concentramento esteri e di Bolzano e Carpi. Il vescovo Girolamo Cardinale chiama come cappellano delle carceri don Carlo Signorato, giovane prete diocesano che accompagnerà numerosi prigionieri, raccogliendo le loro ultime volontà i loro pensieri e le lettere dirette alle famiglie. L’incontro vuole ripercorrere quelle vicende attraverso la lettura delle lettere che don Carlo ha pazientemente trascritto prima di consegnarle alle famiglie delle vittime.

L'incontro, organizzato in collaborazione con l'Archivio storico diocesano, Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Associazione Nazionale Ex Deportati, si svolge al Santuario di Madonna di Lourdes, ovvero l'ex forte San Leonardo che ha visto racchiusi tra le sue mura molti prigionieri e molti drammi.

Intervengono:

Maurizio Zangarini, storico

Matteo Savoldi, archivista

Carmine Marconi, attore

Informazioni e contatti

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mamma-cara-ti-chiedo-perdono-pensieri-e-lettere-di-condannati-a-morte-155850821001?aff=ebdsoporgprofile.

