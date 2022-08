Musica e spettacoli sul lago di Garda per l'evento "Malcesine Sotto le Stelle"

Torna anche quest’anno "Estate Nei Borghi", la campagna del Touring Club Italiano che invita a vivere esperienze uniche nei borghi Bandiera Arancione, all’insegna dell’autenticità, del benessere e della scoperta di territori e “tesori” ancora poco conosciuti. Un palinsesto con oltre 100 eventi e diverse attività che animeranno la nostra Penisola per tutta l’estate: concerti all’aperto in paesaggi suggestivi, feste campestri, escursioni, attività all’aria aperta, performance musicali, spettacoli, scoperta delle eccellenze gastronomiche, festival letterari sono solo alcune delle proposte per questa estate.

In particolare, molti gli eventi tra musica e tradizione che renderanno il Veneto vivo e attrattivo durante la stagione estiva, anche grazie all’apporto delle comunità locali. Dal 30 luglio al 27 agosto 2022 a Malcesine, borgo Bandiera Arancione sul Lago di Garda è in programma "Malcesine Sotto le Stelle", un’iniziativa che incanta grandi e piccini: le vie ciottolate del centro storico saranno illuminate da fiaccole e lanterne, il tutto accompagnato da intrattenimenti musicali, che contribuiranno a rendere ancora più magica l'atmosfera. Con l’occasione sarà possibile vistare il castello scaligero sotto le stelle.

Le vie ciottolate del centro storico saranno illuminate da fiaccole e lanterne, il tutto accompagnato da intrattenimenti musicali, che contribuiranno a rendere ancora più magica l'atmosfera! Per l'occasione, grazie il progetto "Suonami! Piazza che vai, pianoforte che trovi", promosso da "Cieli Vibranti", in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio, dalle ore 15 alle ore 23, verranno collocati sei pianoforti verticali decorati negli spazi più suggestivi del centro storico, a disposizione di chiunque vorrà lasciarsi coinvolgere dalla magia degli ottantotto tasti.

Informazioni e contatti

Web: https://www.visitmalcesine.com/it.

- https://www.touringclub.it/