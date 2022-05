Al via il Malcesine Music Festival

Un nuovo festival musicale prenderà vita a Malcesine, a dimostrazione di come il 2022 sia l’anno in cui la musica dal vivo avrà la sua rivincita sulla pandemia. Il Malcesine Music Festival si svolgerà nel corso di 10 giornate distribuite tra il 14 maggio e il 26 agosto: la cadenza variabile dei concerti permetterà alla musica di accompagnare l’intera stagione turistica del paese in riva al Garda. Sarà un festival ‘diffuso’: ogni giornata sarà caratterizzata da una molteplicità di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, in varie location.

La direzione artistica di Mauro Ottolini, uno dei più noti jazzisti nazionali, promette un’apertura stilistica a largo raggio: dal cantautorato al pop di qualità, dal rock ’n’ roll al jazz, con progetti musicali pensati per essere immediatamente coinvolgenti, a volte addirittura scatenati. Da Francesco Baccini a Fabrizio Bosso, dai Licaones all’Orchestra Ottovolante, dai Ridillo a Little Taver: la musica di ‘intrattenimento’ sarà trattata con la massima serietà, mentre i concerti più ‘impegnati’ saranno capaci di ‘parlare’ agli ascoltatori. Gli spettacoli valorizzeranno l’intero territorio cittadino, anche grazie alle numerose marching bands che si esibiranno andando in parata per le vie, le piazze e anche la spiaggia di Malcesine. Il Malcesine Music Festival è organizzato con il sostegno del Comune di Malcesine.

Il festival inizierà con un intero weekend di concerti. Sabato 14 maggio le note inaugurali saranno quelle della Magicaboola Brass Band, itinerante per le vie del centro storico nel tardo pomeriggio: una parata in stile New Orleans con un repertorio che fa lo slalom tra jazz, blues, etnica, hip hop, funk, canzone popolare. Il concerto serale, avrà per protagonisti i Ridillo, con il loro cocktail raffinato e divertente di funk, soul, afro-brasil (ai Giardini “Padre Mario Casella”). Domenica 15 l’appuntamento di prima serata sarà ancora ai Giardini “Padre Mario Casella” con Mauro Ottolini e l’Orchestra Ottovolante: il loro nuovo progetto è un omaggio alla musica italiana del dopoguerra in chiave jazz, swing, mambo, cha cha. Domenica 29 maggio la musica prenderà posto in Piazza del Porto, con il No Smoking Quartet del britannico Alan Farrington: cantante dalla vocalità prorompente e dal timing puntuale e sicuro, specialista nel campo della musica jazz e del rhythm & blues, recentemente salito alla ribalta televisiva nazionale grazie alla partecipazione a The Voice Senior.

Entrambe le date del cartellone di giugno prevedono due concerti serali, con orari sfasati per non sovrapporsi. Venerdì 3 giugno, ai Giardini di Palazzo Capitani, la cantante Vanessa Tagliabue Yorke e il pianista Paolo Birro prenderanno spunto dalle composizioni di grandi autori come Jerome Kern, Cole Porter, Billy Strayhorn, George Gershwin per tracciare una loro rotta attraverso l’oceano del jazz classico. Nella stessa serata si passerà dall’intimismo del duo alla grandiosità di una big band, con la Sound Art Orchestra, il cui percorso musicale nella storia del jazz proseguirà quello iniziato dalla Tagliabue, portandolo sino a esperienze più moderne (ai Giardini “Padre Mario Casella”). Francesco Baccini, uno dei più importanti cantautori della scuola genovese, diventato ‘eroe’ nazionale con la canzone Sotto questo sole, sarà il protagonista di venerdì 17 giugno (ai Giardini “Padre Mario Casella”). Nella stessa serata si esibirà anche la Tiger Dixie Band in un pittoresco concerto a bordo del veliero Siora Veronica, col suono del jazz classico degli ‘anni ruggenti’, tra charleston e ragtime.

Anche in luglio sono previsti due concerti principali ogni sera. Venerdì 1 in Piazza Magenta (Porto Vecchio) arriveranno i Licaones: Mauro Ottolini, Francesco Bearzatti, Oscar Marchioni e Paolo Mappa trasformano l’acid jazz con verve e ironia, facendo vorticare al suo interno elementi blues, swing, funky, latin. Successivamente, la stessa sera, il buonumore musicale proseguirà con il funky-groove dei veneziani Ska-J guidati dal cantante e sassofonista Marco ‘Furio’ Forieri (ai Giardini “Padre Mario Casella”). Venerdì 15 luglio in Piazza Turazza tornerà a farsi ascoltare la Tiger Dixie Band, mentre ai Giardini “Padre Mario Casella” si esibirà il gruppo co-diretto della cantante Chiara Luppi e il trombettista Gianluca Carollo, con un programma trasversale ed eterogeneo, tra sonorità jazz e soul, brani di cantautori italiani e ritmi di samba.

Un ferragosto scatenato: lunedì 15 agosto, in Piazza del Porto, il festival ospiterà Little Taver e i Crazy Alligators, che isseranno la bandiera del rock ’n’ roll statunitense, filtrato alla maniera nostrana, con più di una strizzata d’occhio ai ‘cantanti-urlatori’ italiani degli anni Sessanta. A rendere più piccante lo spettacolo ci penserà la prorompente vocalist Ape Regina drag queen (ovvero Aldo Piazza, la celeberrima Mara Maionchi di Chiambretti Night). Venerdì 19, ai Giardini “Padre Mario Casella”, The Franks eseguiranno un concerto tributo a quella che probabilmente è stata la più importante, talentuosa e trasgressiva cantante di inizio millennio: Amy Winehouse. La chiusura del Malcesine Music Festival, venerdì 26 agosto ai Giardini “Padre Mario Casella”, sarà affidata a Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso, due degli ottoni più importanti del nostro jazz nazionale, che condividono la leadership del sestetto “Storyville Story”, muovendosi su un terreno congeniale a entrambi: un viaggio musicale alla riscoperta di New Orleans.

Un vero percorso tematico all’interno del Malcesine Music Festival saranno le marching bands che si esibiranno in quasi tutte le giornate della manifestazione. Le street parades pomeridiane, con ampi organici strumentali che suoneranno in movimento per il paese, avranno per protagoniste formazioni come la già citata Magicaboola Brass Band, la Sauro’s Band (15 maggio), la BandaStorta (29 maggio), la Tiger Dixie Band (17 giugno, 15 luglio e 19 agosto), i Funkasin (1 luglio e 26 agosto).

Il programma

MAGGIO

sabato 14 maggio

ore 18 – 20:30, itineranti per le vie del centro storico

MAGICABOOLA BRASS BAND

Giulio Mari, Luca Carducci, Mirco Pierini (tromba),

Alessandro Riccucci, Renzo Telloli (sax alto), Francesco Felici, Sigi Beare (sax tenore),

Michele Santinelli, Filippo Ghezzi, Pietro Petri (sax baritono),

Olivier Mannari (rullante), Francesco Giomi (cassa), Francesco Dell’Omo (percussioni)

ore 21, Giardini “Padre Mario Casella”

RIDILLO

Daniele ‘Bengi’ Benati (chitarra, voce), Alberto Benati (tastiere, chitarra, cori),

Claudio ‘Shiffer’ Zanoni (tromba, chitarra, cori), Andrea ‘Satomi’ Bertorelli (tastiere, cori), Paulo D’Errico (basso), Alessandro Lugli (batteria)

domenica 15 maggio

ore 18 – 20:30, itineranti per le vie del centro storico

SAURO’S BAND

Fabio Bau, Sergio Gonzo, Fiorenzo Martini (tromba),

Mauro Carollo, Luca Moresco (trombone), Marco Ronzani (sax soprano),

Antonio Gallucci, Mauro Ziroldi (sax tenore), Carlo Salin (sax baritono),

Giovanni Zordan (basso elettrico), Giulio Faedo (batteria)

ore 21, Giardini “Padre Mario Casella”

MAURO OTTOLINI & ORCHESTRA OTTOVOLANTE

Mauro Ottolini (voce, trombone),

Andrea Lagi, Paolo Malacarne (tromba), Lino Bragantini, Matteo Del Miglio (trombone),

Enrico Peduzzi (sax alto), Stefano Menato (sax tenore), Corrado Terzi (sax baritono),

Oscar Marchioni (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso), Paolo Mappa (batteria),

Simone Padovani (percussioni), Vanessa Tagliabue Yorke (voce)

domenica 29 maggio

ore 18 – 20:30, itineranti per le vie del centro storico (partenza street parade dal Comune)

BANDASTORTA

Emiliano Tamanini (tromba), Fabrizio Carlin (trombone), Davide Salata (sax soprano),

Giorgio Beberi (sax baritono), Filippo Tonini (batteria, percussioni)

ore 21, Piazza del Porto

ALAN FARRINGTON No Smoking Quartet

Alan Farrington (voce), Roberto Soggetti (pianoforte),

Marco Cocconi (basso), Ricky Biancoli (batteria)

GIUGNO

venerdì 3 giugno

ore 20:30, Giardini di Palazzo Capitani

VANESSA TAGLIABUE YORKE & PAOLO BIRRO

“The Princess Thatre”

Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Paolo Birro (pianoforte)

ore 22, Giardini “Padre Mario Casella”

SOUND ART ORCHESTRA

Valentino Vesentini, Ermanno Luise, Gianfranco Zuppini, Stefania Gozzi (tromba),

Andrea Prandini, Giorgio Morelato, Giuseppe Todaro (trombone),

Oscar Pagliarini, Davide Bulgarini (sax alto), Massimo Vesentini, Mauro Padoani (sax tenore), Marco Ledri (sax baritono), Franco Aldegheri (chitarra), Alberto Beozzi (pianoforte),

Nicola Ferrarin (contrabbasso), Luca Manfredi (batteria),

Lino Bragantini (trombone e direzione), Rossana D’Auria, Stefano Fusco (voce)

venerdì 17 giugno

ore 18:30 - 19.30, itineranti per le vie del centro storico

TIGER DIXIE BAND

Paolo Trettel (tromba), Luigi Grata (trombone),

Stefano Menato (clarinetto, sax soprano), Giorgio Beberi (sax basso e tenore),

Andrea Boschetti (banjo, chitarra, ukulele), Daniele Patton (batteria)

ore 20, concerto sul veliero Siora Veronica

TIGER DIXIE BAND

“Original Dixieland Songbook”

ore 22, Giardini “Padre Mario Casella”

FRANCESCO BACCINI

Francesco Baccini (voce, pianoforte)

LUGLIO

venerdì 1 luglio

ore 17, street parade in spiaggia Paina

FUNKASIN

ore 17.30 - 19.30, itineranti per le vie del centro storico

FUNKASIN

ore 19:30, Piazza Magenta (Porto Vecchio)

LICAONES

“The Lounge Lovers”

Mauro Ottolini (trombone), Francesco Bearzatti (sax tenore),

Oscar Marchioni (tastiere, organo), Paolo Mappa (batteria)

ore 22, Giardini “Padre Mario Casella”

FURIO E GLI SKA-J

Marco ‘Furio’ Forieri (voce, sax), Marcello Faggionato (tromba), Edoardo Brunello (sax),

Mauro Zulian (tastiere), Frank Martino (chitarra),

Daniele Vianello (basso), Alan Liberale (batteria)

venerdì 15 luglio

ore 18:30 - 19.30, itineranti per le vie del centro storico

TIGER DIXIE BAND

ore 19:30, Piazza Turazza

TIGER DIXIE BAND

ore 21:30, Giardini “Padre Mario Casella”

CHIARA LUPPI & GIANLUCA CAROLLO

“Tu - Soul Jazz Set”

Chiara Luppi (voce), Gianluca Carollo (tromba),

Giuliano Pastore (pianoforte), Davide Pezzin (basso), Mauro Beggio (batteria)

AGOSTO

lunedì 15 agosto

ore 20:30, Piazza del Porto

LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS

feat. Ape Regina drag queen

Little Taver (voce), Simone Pederzoli (trombone), Chicco Montisano (sax),

Corrado Terzi (sax tenore, baritono), Alessandro Betti (chitarra),

Paolo De Matteis (pianoforte), Toni Pambianco (contrabbasso),

Leonardo Torricelli (batteria), Trixie (maggiordomo),

Ape Regina drag queen (voce)

venerdì 19 agosto

ore 18:30 - 21, itineranti (Ex Fraglia) poi street parade verso il centro

TIGER DIXIE BAND

ore 21:30, Giardini “Padre Mario Casella”

THE FRANKS – Amy Winehouse tribute band

Ilaria Mandruzzato (voce), Ludovico Rinco (tromba, voce), Yuri Argentino (sax, flauto, voce),

Simone Bortolami (chitarra, voce), Alberto Lincetto (pianoforte),

Riccardo Di Vinci (basso), Ugo Ruggiero (batteria)

venerdì 26 agosto

ore 19 – 21:30, itineranti per le vie del centro con arrivo ai Giardini “Padre Mario Casella”

FUNKASIN

ore 21:30, Giardini “Padre Mario Casella”

Mauro Ottolini & Fabrizio Bosso Sextet

“Storyville Story"

Fabrizio Bosso (tromba), Mauro Ottolini (trombone), Glauco Benedetti (sousaphone),

Paolo Birro (pianoforte), Paolo Mappa (batteria), Vanessa Tagliabue Yorke (voce)

Informazioni e contatti

Web: www.visitmalcesine.com

tel. 045 7400044

Tutti i concerti sono gratuiti. I concerti si terranno anche in caso di maltempo, in location da definire.

Mauro Ottolini (foto di Roberto Cifarelli)