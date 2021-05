Torna "Malcesine In Fiore" con la sua edizione primaverile sul lago di Garda

Nella splendida cornice dei Giardini Pubblici di Malcesine appuntamento tra piante tappezzanti, in vaso, rampicanti, profumate, grasse di ogni tipo e varietà per il terrazzo, il giardino o all’interno della propria casa. Distese di lavanda di varie specie: da quella “vera” all’inglese, dalla papillon alla marocchina. Migliaia di colori e profumi inebrieranno il Centro Storico. Dalla Sicilia arrivano le piante d’agrumi con frutti e fiori profumati nelle varietà del limone, mandarino, pompelmo, cedro e mandarancio. Oltre alle piante classiche che fioriscono in questo periodo, come: azalee, rododendri, camelie e le profumatissime rose, ci sarà anche qualcosa di più particolare come ad esempio: grandi orchidee, calle di tantissimi colori, piante carnivore e bonsai. L'appunto è per le giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio 2021.

Non mancheranno anche quest’anno le due aree espositive dedicate all’artigianato di qualità e all’alimentare: un Mercatino dell’Artigianato in cui si possono trovare oggetti davvero particolari. Dalle lanterne a olio in vetro soffiato, alle ghirlande di rami intrecciati a forma di cuore, i bijoux realizzati interamente a mano, gufetti e piccoli animali del bosco in ceramica artigianale, steli su cui e appoggiata una farfalla o un uccellino in ferro battuto, sono tantissimi gli oggetti e utilità per la casa e il giardino che si possono trovare nelle bancarelle degli artigiani a Malcesine in Fiore. Nel Mercatino alimentare è, invece, possibile trovare specialità provenienti da tutta Italia.

Informazioni e contatti

La Mostra Mercato è organizzata da SGP Srl con il Patrocinio del Comune di Malcesine.

L’ingresso è libero con orario dalle 9 alle 20.

