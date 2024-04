Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda lo spettacolo "Il malato immaginario"

Catalyst sabato 20 aprile, ore 21 al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda presenta Il Malato immaginario, una rivisitazione moderna del classico di Molière, come primo spettacolo di una trilogia chiamata “L’umano ritrovato”.

In un susseguirsi incessante di botta e risposta, in cui le ragioni e le irragionevolezze dei personaggi danno vita ad un dibattito a tratti surreale, a tratti grottesco, emergono importanti riflessioni sulle relazioni familiari, sulla vita, sulle priorità dell’essere umano, e sull’importanza del raziocinio e del buonsenso. Dietro la commedia si nasconde l’amara rivelazione della tragedia della condizione umana, che è fragile e subordinata ad eventi incontrollabili. E’ questo che ci spinge a portare in scena oggi il testo di Molière, che nel XVII secolo trovava la sua ragion d’essere nell’accesa critica sociale all’ignoranza e alla scienza intesa come religione e che nel momento storico che stiamo vivendo adesso non potrebbe essere più attuale. Il teatro, più che darci qualche risposta, ci obbliga a porci qualche domanda in più, insegnandoci a ragionare con buon senso e praticità, mettendo da parte paure irrazionali e soluzioni altrettanto irragionevoli dettate dall’egoismo.

Adattamento e regia Riccardo Rombi con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giovanni Negri, Dafne Tinti, Marco Mangiantini musiche eseguite dal vivo Gabriele Savarese suono Martino Lega

Teatro Dim via S. Martino 4 Castelnuovo del Garda. Biglietto 15 euro. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, e il mercoledì dalle 17 alle 19. Info e acquisti online www.dimteatrocomunale.it.

Catalyst / foto ufficio stampa Fondazione Aida