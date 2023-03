"Make portoni great again", Oblò inaugura il nuovo concept

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Oblò inaugura il suo nuovo format con una vera e propria festa! Giovedì 30 marzo dalle 19, finger food, birrette, djset e tante sorprese per celebrare l'evoluzione del locale, che dopo 9 anni rivoluziona la sua offerta. Oblò, in Corso Cavour 5, sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 23, con una proposta che spazia dalle brioches artigianali alle colazioni "al piatto", dai burger a primi e secondi tipici italiani.

Il menù è curato da chef Mirco Pasini e numerose sono le collaborazioni con le aziende del territorio: in carta sono presenti le birre Lesster, i salumi Danzi Freoni, il gelato Pampanin, le colazioni di God Save the Breakfast, la pizza in padellino di Anima Madre: https://www.oblocomfortfood.it/.