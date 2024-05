Make: "Do it together"

a progettare un intervento ambientale e culturale che migliori la fruizione della località, per i residenti e per i turisti. Dormiremo in rifugio, impareremo tante cose per essere autonomi e ci divertiremo costruendo relazioni e amicizie. Sarà la settimana del "fare divertendosi".

Età 8-10 anni: 28 Luglio - 2 agosto

Età 11-14 anni: 25-30 agosto

5 giorni residenziali presso il rifugio Baldo 359 sul Monte Baldo