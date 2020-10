Le "Majorettes Afrodite" a Verona con il Corpo Bandistico Arrigo Boito

Sabato 17 ottobre 2020, presso il parco Achille Forti, il Decentramento del Comune presenta il “Concerto-Spettacolo del Corpo Bandistico Arrigo Boito e delle Majorettes Afrodite". Le Majorettes eseguiranno delle spettacolari coreografie, accompagnate dalle musiche suonate dalla formazione Bandistica (Musica Maestro - Zum-zum-zum, Portobello, Tanti auguri - Rock Around the Clock - Fast Rock’n Roll - Take on Me - Get Lucky - In the Mood - Happy).

Lo scopo è quello di uscire dall’isolamento causato dalla pandemia e fare sapere alla popolazione che i due gruppi artistici sono ancora vivi e desiderosi di riprendersi gli spazi musicali che sono loro propri. I due gruppi effettueranno le proprie performance all’aperto osservando il distanziamento sociale e nel rispetto delle norme anti-Covid previste per le manifestazioni musicali.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it