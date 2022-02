"Il mago di Oz" va in scena al Teatro Stimate

Cosa ci fanno una ragazza in cerca di casa, un uomo di latte senza cuore, un leone senza coraggio e uno spaventapasseri senza cervello? Un meraviglioso viaggio per scoprire se stessi e le proprie virtù. Il Mago di Oz narra le avventure della piccola Dorothy scaraventata da un ciclone in un paese popolato da strani personaggi, i Succhialimoni.

Per la regia di Pino Costalunga lo spettacolo – liberamente tratto dalla celebre opera di Baum – evidenzia l’aspetto più “fantastico” della storia e si pone come una metafora di quel tortuoso cammino che è diventare grandi. Il mago di Oz andrà in scena il 13 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Stimate di Verona per Famiglie a teatro 2021/2022, rassegna organizzata in collaborazione con il Comune.

«Il viaggio che la piccola Dorothy fa verso il paese di Oz, – afferma il regista Pino Costalunga – è un viaggio nella fantasia e con la fantasia. E cosa si può fare di meglio se non usare proprio il teatro per intraprendere questo meraviglioso viaggio? Immaginate in scena quelle strane macchine che si usavano proprio in teatro per riprodurre il suono: la macchina del vento, o le macchine del tuono. Immaginate che siano capaci di far scoprire un po’ alla volta luoghi diversi e di saper creare paesaggi fantastici. Immaginate poi tre attori che si mettono a giocare con quegli oggetti, che usano non solo la parola, ma anche e soprattutto il corpo con il suo ritmo e le sue mille possibilità».

Informazioni e contatti

Le persone che hanno 12 anni compiuti dovranno esibire il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2. Verranno inoltre applicate le disposizioni in essere in vigore per i luoghi della cultura.

Attenzione: i biglietti acquistati online non sono rimborsabili. Vengono rimborsati solo se lo spettacolo viene annullato.

Info: tel. 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it.

Web: https://www.fondazioneaida.it/evento/il-mago-di-oz-spettacolo-teatro-ragazzi-fondazione-aida/.