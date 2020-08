Al Parco Giardino Sigurtà doppio evento per il "Magico mondo del Cosplay"

Per la quattordicesima edizione del "Magico mondo del Cosplay" l'appuntamento raddoppia al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio: la grande novità 2020 sarà che l'evento dedicato alla moda giapponese di vestirsi come i personaggi dei fumet-ti, dei cartoni animati e della fantasia si terrà due giorni, il 5 e il 6 settembre 2020, nella favolosa cornice del Parco Più Bello d’Italia. Giorgia Vecchini condurrà le sfilate in cosplay, lo staff di Think Comics proporrà show e giochi, photoset, photobooth ed escape room coinvolgeranno visitatori e ap-passionati. Sono aperte le iscrizioni on line per le sfilate.

Per l'evento cosplay più grande d'Italia (l’anno scorso hanno partecipato 4.000 cosplayer), migliaia di figuranti in costume, musica e sfilate animeranno le giornate di sabato 5 settembre e domenica 6 set-tembre 2020 al Parco Giardino Sigurtà: i più piccoli e tutti gli appassionati potranno così incontrare i propri beniamini, per fantastiche foto ricordo e selfie tra gli scorci più incantevoli del Giardino, come il Grande Tappeto Erboso, il Labirinto e i Laghetti Fioriti, e per vivere momenti di puro divertimento.

Il Cosplay

Termine nato in Giappone, cosplay significa “recitare in costume”, poiché è frutto della contrazione di due vocaboli anglosassoni costume (costume) e player (attore). Si tratta una parola che rimanda agli appassionati d’anime (sinonimo di “cartone animato giapponese”), manga (termine nipponico che indica i fumetti in generale), videogiochi e film fantasy che amano calarsi nei panni dei loro personaggi preferiti. Chi sceglie di interpretare un cosplay realizza con cura e dedicando molto tempo l’abito, riproducendo con grande attenzione le sue peculiarità e calandosi completamente nella parte, quasi come un attore.

Magico mondo dei Cosplay

La grande novità di questa quattordicesima edizione è che l’evento si terrà in due giorni:

sabato 5 settembre la giornata sarà scandita da photo day set naturali del Parco, tre escape room, a tema Stranger Things, Harry Potter e Frozen, e photobooth;

domenica 6 settembre vi saranno sempre le escape room, ma saranno accompagnate da tantissime proposte. La cosplayer veronese di fama mondiale Giorgia Cosplay, che partecipa sin dalla prima edizione a questo fantastico evento ed è una delle protagoniste indiscusse, condurrà sul palco principale le sfilate in abiti cosplay: una sarà dedicata ai bambini e si terrà alle ore 16.00, l’altra per gli adulti e sarà alle ore 17.00, tutte accompagnate da musica a tema; una presenza ormai consolidata all’evento è lo staff Think Comics che, invece, proporrà un ricco programma di animazione, show con tanti ospiti, come i doppiatori Pietro Ubaldi e Alberto Pagnotta e la cantante Luna, oltre a giochi per cosplayer e per i visitatori in una grande area dedicata, il Cosplay Village.

Informazioni e contatti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alle sfilate per singoli e gruppi: https://www.sigurta.it/accredito-sfilata. C'è anche la possibilità di acquistare il biglietto Cosplayer a 5 euro valido per l'entrata al Parco nelle due giornate dell'evento https://www.sigurta.it/accredito-cosplayer e sono disponibili i biglietti a data fissa a prezzo scontato per il 5 e il 6 settembre (posti limitati) https://ticket.sigurta.it/ticket-speciali.

Per tutte le informazioni, per conoscere il regolamento della manifestazione e per maggiori dettagli relativi alle iscrizioni https://www.sigurta.it/eventi-parco/magico-mondo-del-cosplay-2020.