Al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio torna a vivere il "Magico mondo del Cosplay"

Torna al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio il "Magico mondo del Cosplay": anche per la quindicesima edizione l' appuntamento dedicato alla moda giapponese di vestirsi come i personaggi dei fumetti, dei cartoni animati e della fantasia sarà doppio. Per il raduno cosplay più grande d'Italia, migliaia di figuranti in costume, musica e attività animeranno le giornate di sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 nel Secondo Parco Più Bello d'Europa: i più piccoli e tutti gli appassionati potranno così incontrare i propri beniamini, per fantastiche foto ricordo tra gli scorci più incantevoli del Giardino e per vivere momenti di puro divertimento!

Il programma

Sabato 4 settembre alle ore 18.30 grande ritorno di Cristina D'Avena con i Gem Boy che vi faranno divertire con le sigle dei cartoni animati, mentre domenica 5 settembre alle ore 18.00 concerto dei Cartoonici e alle ore 19 ritorna al Parco Giorgio Vanni per un concerto imperdibile!

Domenica 5 settembre si terranno le sfilate in cosplay condotte dalla cosplayer di fama mondiale, Giorgia Vecchini, e non mancheranno invece nei due giorni l'animazione con lo staff di Think Comics e lo spazio dedicato al Truccabimbi.

Il programma completo dell'evento è su https://www.facebook.com/parcogiardinosigurta/.

Informazioni e contatti

Chi entra vestito in cosplay ha diritto all’acquisto del biglietto speciale a 5 euro: il costo è fisso ed è valido per entrambi i giorni dell’evento, sabato 4 e domenica 5 settembre.

Coloro che desiderano invece partecipare alle sfilate (una per bambini e una per adulti) sono tenuti ad avere la certificazione verde (green pass) ed è necessario effettuare l'iscrizione a questo link.

Per entrare al Parco e scattare fantastiche fotografie in cosplay non è necessario avere il green pass; diversamente per accedere alla zona del palco principale per i concerti e partecipare e/o assistere alle sfilate è obbligatorio essere in possesso del green pass.

Web: https://www.sigurta.it/welcome.

