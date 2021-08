Musica in Littorina: a Valeggio sul Mincio il live esplosivo della MagicaBoola Brass Band

La MagicaBoola Brass Band è abituata a esibirsi ‘su strada’ in concerti itineranti. Giovedì 26 agosto alle ore 21.30 salirà invece su un vero e proprio palcoscenico: quello della Littorina del Mincio a Salionze di Valeggio sul Mincio (VR). Sarà uno degli appuntamenti più travolgenti e coinvolgenti della rassegna Musica in Littorina, con ritmi ballabili e coreografie. L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna.

La MagicaBoola Brass Band, nata nel 2008 in Val di Cornia (Livorno), è una moderna street band composta da fiati e ritmica: trombe, tromboni, sassofoni, sousafono, cassa, rullante e percussioni. La MagicaBoola prosegue il percorso stilistico dalle prime formazioni di New Orleans, proponendo contaminazioni di jazz, blues, etnica, hip hop, funk, canzone popolare: musica da ascoltare e da vedere ma soprattutto da ballare.

A Boom, l’esordio discografico del 2008, sono seguiti gli album Attaccati alla luna (2011) e The Dark Side of the Street (2016), realizzato con il coinvolgimento di ospiti come Nick The Nightfly, Ellade Bandini, Mauro Ottolini & Sousaphonix, Stefano “Cocco” Cantini, Mauro Grossi. Nel 2019 è arrivato il nuovo CD Multicolor Dance, pubblicato in occasione della partecipazione della MagicaBoola al tour di Jovanotti “Jova Beach Party”.

La band si confronta con la musica popolare a largo raggio, portando allo scoperto anche il forte legame con la tradizione delle bande folkloristiche italiane. Oltre a composizioni originali, nel repertorio ci sono brani di Ray Charles, Bob Marley, Charles Mingus, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Joe Zawinul, tutti eseguiti con tanto di coreografie.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini.

