A Valeggio sul Mincio la mostra "Macchine per scrivere"

L'Associazione Percorsi è lieta di annunciare una serie di iniziative straordinarie in occasione del 30° anniversario del Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio. Inaugurando il programma delle iniziative l'Associazione Percorsi è orgogliosa di presentare una mostra esclusiva dedicata alle iconiche Macchine Per Scrivere. L'evento avrà luogo presso l'atrio del Palazzo Municipale di Valeggio sul Mincio, Domenica 26 Maggio e Domenica 23 Giugno, dalle 9,30 alle 18,30, e offrirà ai visitatori un'opportunità per scoprire e apprezzare l'evoluzione di questo strumento fondamentale nella storia della comunicazione.

La mostra offrirà una panoramica completa delle macchine per scrivere, attraverso una selezione accurata di pezzi rari e significativi provenienti da collezioni private. L'Associazione Percorsi invita il pubblico ad immergersi in questo viaggio affascinante attraverso il tempo e a celebrare insieme il patrimonio culturale del Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio.