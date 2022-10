I dieci anni del lupo in Lessinia. Storia, evoluzione, sviluppi: escursione sulle tracce di Slavc e Giulietta

Bellissimo trekking per osservare la varietà degli ambienti che caratterizzano l'altopiano della Lessinia, territorio che dieci anni fa ha visto per primo nel nordest, dopo più di un secolo, il ritorno del predatore. L'incontro dei primi due individui, Slavc e Giulietta, è stato a livello faunistico un evento storico che ha portato con sé tanto interesse ed al contempo alla luce tante questioni.

Percorreremo questo viaggio iniziato dieci anni fa: cosa è successo e come si è evoluta la popolazione di lupo sul territorio? Quali gli sviluppi della popolazione di Lupo nell'intero Nord-Est italiano? Quali gli effetti sul territorio, sulle sue genti ed attività? Molti i racconti, gli aneddoti e le riflessioni su un viaggio che ha toccato, forse, più esistenze di quanto si potesse pensare all'inizio. Durante il percorso verranno effettuate varie soste, una delle quali per pranzare con ciò che ognuno di noi si sarà portato al sacco, ammirando il panorama dell'alta Lessinia.

L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

COSTO ESCURSIONE: 20 euro ADULTI, ragazzi: sotto i 14 anni 12e uro

GUIDA CERTIFICATA: Alberto Saddi. Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro iIaliano AIGAE; VE366.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRECEDENTE L'EVENTO (o fino ad esaurimento posti)

Telefonando al numero 379 2532965

Mandando una mail a info@vocidalbosco.com

Mandando un Whatsapp al numero 379 2532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.

NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.