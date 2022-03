"Lupi e pecore" con Micromega al Camploy per la regia di Spiazzi il 12 e 13 marzo 2022:

Regia di Matteo Spiazzi

Compagnia Teatrale Micromega

Sabato 12 Marzo ore 21

Domenica 13 Marzo ore 16.30

Teatro Camploy

TRAMA - Lupi e pecore è uno dei capolavori della comicità russa dell’Ottocento. Poco frequentato in Italia, Ostrowskij è considerato il Goldoni russo per la sua capacità di rappresentare personaggi attinti dalla realtà. La provincia russa, reduce dai grandi cambiamenti sociali dovuti all’abolizione della servitù, si anima di personaggi grotteschi per cercare di combinare un matrimionio con la bella vedova Kupavina. Lupi e pecore è la metafora che mette in ridicolo una società brutale e arrivista.

BIGLIETTI - Si possono acquistare la sera stessa dello spettacolo a partire dalle 20.30 oppure online al link: https://ticket.cinebot.it/s.teresa/titolo/486.

INFORMAZIONI - Ampio parcheggio gratuito. Ingresso consentito con mascherina Ffp2 e green pass rafforzato.

CONTATTI - Mail: circolotombetta@gmail.com. Tel. 347 1114009.