"Di lupi ed orsi e di altri grandi carnivori. Parliamone con Marco Niro"

Una serata in rifugio a parlare di uno dei grandi temi attuali in Montagna: la presenza dei grandi carnivori (il più grande e pericoloso rimane....??!!??). Questa volta lo facciamo attraverso la presentazione di un romanzo scritto da Marco Niro, giornalista e comunicatore ambientale, Baldense di adozione, a cui lasceremo lo spazio per parlare della sua fatica letteraria, ma col quale ragioneremo in una classica serata da rifugio, sul tema della coesistenza tra uomo e animali selvatici.

PROGRAMMA DI MASSIMA:

ore 17:45, ritrovo alla stazione a monte della Funivia Prada-Costabella (Rifugio Fiori del Baldo),

a seguire passeggiata naturalistica con Alessandro Tenca (gestore del rifugio e naturalista) e Marco Niro (scrittore e comunicatore ambientale).

Entro le 19:15, arrivo alla #capannadivetta; cena alla carta

A seguire, presentazione del libro e dibattito.

Possibilità di pernottamento in loco o di rientro notturno in autonomia.

EVENTO GRATUITO, CALDEGGIATA LA PRENOTAZIONE.

Info e prenotazioni: