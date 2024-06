La "Lunga Notte delle Chiese" e gli altri appuntamenti con Verona Minor Hierusalem nel mese di giugno

Verona Minor Hierusalem organizzerà diversi eventi nel mese di giugno:

Itinerario culturale. Sulle tracce del Versus de Verona. Sabato 8 giugno 2024, ore 1430-17

Partenza dalla chiesa di San Zeno in Oratorio (Via San Zeno in Oratorio, 13, 37123, Verona) arrivo presso la chiesa di San Lorenzo, con visita speciale al Sacello delle Sante Teuteria e Tosca. Accompagnamento a cura di Katia Galvetto, guida turistica professionista. Per la partecipazione all'itinerario è gradita un'offerta libera per il sostegno alle attività della Fondazione.

Iscrizione obbligatoria al link: https://www.eventbrite. it

Lunga Notte delle Chiese 2024. Concerto itinerante. Venerdì 7 giugno 2024, ore 14.30-17. Chiese di Santo Stefano e Santa Maria in Organo

In occasione della Lunga Notte delle Chiese, l'evento nazionale che quest'anno vede la sua 9a edizione, Verona Minor Hierusalem parteciperà con uno speciale concerto itinerante nelle chiese di Santo Stefano e Santa Maria in Organo, in collaborazione con il Conservatorio "E.F. Dall'Abaco" di Verona. Le allieve e gli allievi del Conservatorio di Verona alterneranno momenti di musica all'accompagnamento culturale dei nostri volontari e volontarie.



Partecipazione gratuita previa iscrizione al link: https://www.eventbrite. it

Sito internet della Lunga Notte delle Chiese: https://www. lunganottedellechiese.com

Concerto di Musica Antica. Mercoledì 26 giugno 2024, ore 21. Chiesa di San Tomaso Cantuariense

Il concerto, diretto dal Maestro Alessandro Quarta, vedrà esibirsi le allieve e gli allievi del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio "E. F. Dall'Abaco" di Verona su musiche di Marenzio, Massaino, Anerio, Ratti, Nanino, Foggia. A partire dalle ore 20:15, i volontari della Fondazione Verona Minor Hierusalem saranno disponibili per un accompagnamento culturale all'interno della chiesa.

Partecipazione libera fino ad esaurimento posti: https://www. conservatorioverona.it