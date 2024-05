Luna delle fade presenta "Piccoli brividi"

SABATO 18 MAGGIO ore 16.30 - "LUNA DELLE FADE" in collaborazione con MasoVerde presenta PICCOLI BRIVIDI: «Abbiamo preparato per voi un pomeriggio speciale in cui vi terremo col fiato sospeso: una storia di paesani e di un antico flagello, tra boschi misteriosi e contrade di pietra...non potete mancare!».

Per concludere in bellezza, un ricco aperitivo a MasoVerde con specialità della Lessinia per salutarci in allegria!

INFO ESCURSIONE:

Ritrovo: MasoVerde, Contrada Maso di Sotto, n.8 Roverè Veronese, Verona

Lunghezza percorso: 5 km circa

Dislivello: 250 m

Durata: 3 ore

Costo di partecipazione: 30 euro

COSA PORTARE PER L'ESCURSIONE? Abbigliamento tecnico adeguato alla quota e alla stagione (siamo a 800/900 m), necessarie scarpe da trekking alla caviglia.

Per partecipare è necessario la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai numeri:

3490032550

3478832796

3451111519

Raccomandiamo la PUNTUALITA': partenza alle 16.30. Disponiamo di ampio parcheggio. Vi aspettiamo numerosi! Le guide si riservano di annullare o modificare l'iniziativa in funzione delle condizioni meteorologiche dando congruo preavviso ai partecipanti