Luigi Garlando: "Per questo mi chiamo Giovanni"

Maggio 1992 - maggio 2022. Trent'anni fa la strage di Capaci. Luigi Garlando con il libro "Per questo mi chiamo Giovanni" racconta la storia del magistrato Giovanni Falcone in un libro letto dai ragazzi in centinaia di scuole. Una nuova edizione con nuovi contenuti ci permetterà di commemorare la strage con l'autore ospite nella rassegna di incontri "Autori nei quartieri", organizzata dala 2° Circoscrizione.