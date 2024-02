Ludovico Einaudi in concerto all’Arena di Verona

Ludovico Einaudi torna in concerto all’Arena di Verona. L'appuntamento imperdibile è previsto per il 10 luglio 2024, sulle tracce di "In A Time Lapse", per «immaginarle in una nuova maniera con un nuovo organico strumentale».

Il live a Verona arriva dieci anni di distanza dall'indimenticabile concerto dell’estate 2014 e a poco più di altri dieci dall’uscita di uno dei suoi album più significativi e amati, "In A Time Lapse" del 2013: «Una riflessione sul tempo, che viene registrato in un monastero e "concepito come una suite o i capitoli di un unico romanzo", in cui convergono intorno al pianoforte archi, percussioni ed elettronica».

