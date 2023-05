Salieri Extra: a Legnago il concerto "Lucio in Orchestra"

Un’estate ricca di prestigiosi appuntamenti per il Maestro Diego Basso, direttore d’Orchestra poliedrico capace di spaziare dalle arie d’opera al pop fino al rock sinfonico, mantenendo un approccio alla musica che, al di là di ogni classificazione, mira ad eliminare le barriere e a liberare le emozioni. Protagonista di importanti progetti musicali nei maggiori teatri italiani e internazionali e nelle principali reti televisive, Diego Basso sarà impegnato nella prima edizione del Salieri Extra; un’iniziativa ideata dal Maestro stesso e promossa dal Comune di Legnago in collaborazione con il Teatro Salieri.

LUCIO IN ORCHESTRA sarà il primo dei tre appuntamenti in programma al Salieri Extra.

Giovedì 8 giugno al Teatro Salieri di Legnago (ore 21) andrà in scena un concerto evento con special guest Ron. Una prima nazionale, in occasione del 80° compleanno di Lucio Dalla, artista con il quale il Maestro Diego Basso ha avuto il piacere di collaborare in occasione del concerto “L’Inguaribile voglia di vivere”, che si è svolto ad Arzignano nel 2010.

Per info e prenotazioni sulla serata visitare il seguente link: https://www.boxol.it/ TeatroSalieri/it/event/lucio- in-orchestra/453838.

«L’esperienza come direttore artistico e direttore d’orchestra del Salieri Festival e del Salieri Circus Award nel 2022 è stata entusiasmante – racconta Diego Basso – Una collaborazione quella con il Comune, il Teatro e il pubblico di Legnago, che prosegue anche nel 2023 con il Salieri Extra. Un programma di eventi musicali “aggiuntivi”, in una città che ha già una sua storia e sensibilità musicale. Una città che ora si apre ulteriormente verso l’esterno ospitando nuovi progetti musicali. Il primo appuntamento è un'anteprima nazionale che unisce storie professionali e competenze diverse, come quella che mi riguarda, quella di Ron e di Marcello Balestra, per proporre insieme “Dalla in Orchestra”. Il luogo ideale dove incontrare la sua musica».

Una selezione musicale di brani interpretati da Ron, uno dei più importanti e amati cantautori italiani, e dalle voci soliste di Art Voice Academy, intervallati dal racconto di episodi inediti di vita vissuta con Lucio e della genesi di alcune tra le sue canzoni più amate, narrate da Marcello Balestra, collaboratore storico di Lucio Dalla per oltre 30 anni, tratti dal suo spettacolo e dal libro in uscita "Lucio c'è". Ad accompagnare il tutto sarà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Oltre ai tre appuntamenti del Salieri Extra, il Maestro Diego Basso sarà impegnato, nel corso dell’estate 2023, in numerosi festival e concerti che si svolgono in piazze e teatri di tutta Italia e in uno speciale appuntamento a New York.