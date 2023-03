Lucia Minetti in concerto all'Esoteric pro audio Theater di Villafranca di Verona in via Remagni 6, venerdì 10 marzo alle ore 21.

Lucia Minetti - Dreamland

Lucia Minetti ( voce)

Fabio Ranghiero (tastiere)

Stefano Bortolussi (poesie)

Lucia Minetti, interprete importante nella scena italiana jazzistica e d’autore, nota per la potenza espressiva delle sue interpretazioni, il timbro unico della sua voce e la vastità dei suoi interessi artistici.

Da sempre musa di autori e poeti che le hanno spesso dedicato musiche e testi, intesse in Dreamland un dialogo tra canto, musica e poesia insieme a Fabio Ranghiero, (tastiere) e a Stefano Bortolussi (voce recitante). Dreamland parte dall’album dallo stesso titolo, uscito da poco per l etichetta Velut Luna, per diventare un percorso poetico-musicale in cui brani originali del disco, composti dalle musiche di Fabio Ranghiero e dai versi di poeti come Stefano Bortolussi, Giuseppe Grattacaso, David Hayward, Patrizia Villani e Dario Voltolini, si intrecciano a frammenti di canzoni del grande repertorio americano che fanno ormai parte dell’ immaginario e della memoria collettiva e alle poesie di Stefano Bortolussi, andando a creare un quadro di grande suggestione e potere espressivo. Dreamland è un viaggio nel Sogno Americano, un modo nuovo, poetico e visionario di raccontare l‘America che tutti noi amiamo. In queste visioni poetico-musicali l’America non è quella reale che tutti conosciamo.

È un luogo magico, perfino iniziatico. Il tutto è distillato dall’afflato di un viaggio che vive di sé medesimo, e che diventa la propria stessa destinazione: una destinazione che ci piace cantare, una “terra di sogno” che pretendiamo, ostinati, di abitare. La poesia si fa canto.

Esoteric pro audio Theater

Via Remagni 6 Villafranca (Verona)

Tel. 347 5265629 - info@esotericproaudio.com

Foto Lucia Minetti - © Massimo Forchino