Luci sul set, il nuovo corso di Maurizio Marcato

Creatore di immagini corporate e campagne pubblicitarie, Maurizio Marcato ha realizzato con creatività fotografie fuori dall’ordinario, esaltando l’innovazione e l’importanza della comunicazione odierna. Non solo immagini corporate, ma anche scatti artistici, reportage, ritratti, fotografie che catturano l'essenza dell'architettura e della paesaggistica. Scatti in cui arte e realtà si fondono e sono sviluppati su pellicola, carta e voce in una visione fotografica trasmessa anche a livello accademico durante gli anni d’insegnamento presso la Facoltà di Design del Politecnico di Milano. Per professionisti e chiunque voglia avvicinarsi al mondo delle luci da studio.

Il corso rappresenta un’integrazione del proprio racconto fotografico e sviluppo professionale per fotografi, ma anche videomaker, tecnici dell’illuminazione, architetti… chi non ha bisogno di illuminare? Avremo a disposizione una Sala Daylight ( https://www.studiowald.com/it/13-Istituzionali/21-Costi-e-spazi/283-SALA-DAYLIGHT.html) con una superficie totale di 160m², che presenta un set con fondo continuo a L bianco delle dimensioni di L. 7m x H. 4,5m x P. 8m. La sala da posa è completamente oscurabile e ci permetterà di immergerci dell’atmosfera che solo le luci sul set possono creare.

Costo 60,00 euro comprensivi di aperitivo finale.

Corso di fotografia con attestato di partecipazione.

Per chi avrà piacere ci sarà la possibilità di mangiare una pizza insieme per scambiarci le nostre visioni (necessaria conferma per prenotazione).

Informazioni e contatti

Per info e iscrizioni scrivere un’email a info@mauriziomarcato.com o tramite whatsapp al 348 6949703.

