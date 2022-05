Stand up comedy: sul palco di Villa Venier arriva Luca Ravenna

Dopo lo straordinario successo del tour di “Rodrigo Live”, che ha fatto registrare il sold out a poche ore dalla messa in vendita, mercoledì 20 luglio alle ore 21 Luca Ravenna torna nella città scaligera con un’unica data estiva per Box Office Live. Ad ospitare lo stand up comedian da record sarà Villa Venier, il gioiello patrizio del Comune di Sommacampagna, divenuto ormai uno dei contenitori culturali più interessanti del panorama veronese.

Dopo la consacrazione televisiva avvenuta grazie alla sua partecipazione al game show “LOL – Chi ride è fuori”, il comico milanese torna live con il suo ultimo esilarante lavoro intitolato “568”. Un numero infinitamente inferiore a quelli che Ravenna è solito far registrare ovunque lui parli, a partire dal boom di ascolti riscossi su Spotify dal suo podcast “Cachemire” e dalle milioni di visualizzazioni del suo canale YouTube. Un mago di numeri dunque ma anche, e soprattutto, di parole, che Ravenna adopera sapientemente per scandagliare tutte le anomalie e le contraddizioni della nostra società. Il lavoro di un terapeuta in un piccolo centro, il complottismo da tastiera, la cleptomania curata nei supermercati di Roma, la storia medievale delle coppie, il racconto di un viaggio con Michele Serra su un treno regionale: sono queste alcune delle questioni sollevate dal dissacrante dadaismo “ravennate”, diretto e mai formale, capace di coinvolgere migliaia di persone con estrema naturalezza. La sua infallibile capacità di demolire la quarta parete una battuta dopo l'altra si realizza nella sua chirurgica perizia nell’improvvisare col pubblico, rendendo così unico e irripetibile ogni suo live.

Altro elemento chiave dei suoi shows è la socialità: prendendo spunto dall’esperienza di condivisione dei concerti, i posti saranno volutamente non assegnati, così da valorizzare il senso di partecipazione collettiva, che prende avvio fin dall’attesa pre-show tipica dei live.

Informazioni e contatti

L’evento, organizzato da Box Office Live, è inserito nel cartellone di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna.

Per prevendita biglietti www.boxofficelive.it