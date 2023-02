Alle Cantine de l'Arena Luca Ploia e Geoffrey De Vai per Vrec d'autore

Torna Vrec D’autore, la rassegna di musica d’autore promossa dall’etichetta discografica veronese in una location storica del centro città come le Cantine de L’Arena. L’appuntamento previsto per venerdì 3 marzo 2023 vedrà due artisti d’eccezione condividere il palco del locale in Piazzetta Scalette Rubiani, 1 a Verona: Geoffrey De Vai e Luca Ploia. Inizio ore 22.

Geoffrey De Vai (già voce degli Starry Eyes, Bluecaos e Rossomargot) è un cantautore italo-francese con due album solisti. Attivo tra Sanremo e Milano, dopo l’esordio con l’album “Delicante” ultima la scrittura e registrazione del suo secondo album “Respira il mio respiro” durante la pandemia. Il disco, prodotto da Paolo Agosta, contiene i singoli “Vuoti Amari”, “Nasconderai” e “D.S.E.” feat. Esa El Presidente. Oltre al noto rapper italiano il disco vede come ospiti anche Massimo Luca alla chitarra (chitarrista tra i più grandi da Lucio Battisti a Fabrizio De Andrè) nel brano “uccidimi” e Roberto Dell’Era (Afterhours) al basso nel brano “Oltre”. Geoffrey è attualmente in tour in apertura ad alcune delle principali date de Le vibrazioni.

A seguire lo splendido show del cantautore bresciano Luca Ploia per presentare il suo ultimo lavoro “Nato nel Medioevo”, da poco disponibile anche in versione musicassetta (oltre al più classico CD) con tre nuovi brani live tra cui la cover “Eppur mi sono scordato di te” di Mogol / Battisti registrato al Teatro Romano durante l’ultima edizione del Verona Beat. “Nato nel medioevo” è il secondo album di Luca Ploia: un’ammissione da parte del cantautore di appartenere ad una generazione diversa da quella odierna in voga, così distante a livello emotivo e musicale, ma che vale la pena di riscoprire. Così come le sue canzoni senza tempo, piene di positività e con un spiccato romanticismo che le rendono sempre attuali. E’ infatti l’”Amor Cortese” il filo conduttore del disco composto da 9 canzoni: 8 inediti ed una splendida cover del brano “Storie di tutti i giorni” di Riccardo Fogli, brano arricchito dalla partecipazione del violinista Michele Gazich. L’album è stato prodotto da Antonio Giovanni Lancini e Paolo Salvarani, arrangiato dallo stesso Lancini e registrato e mixato da Paolo Costola al “MacWave studios” di Brescia.

Musica di qualità, rigorosamente d’autore, con l’intento di approfondire la poesia tessuta intorno alle canzoni: tra jazz, folk e quel rock acustico che regala da sempre emozioni agli ascoltatori. Una rassegna di appuntamenti ricercati, per dare un peso al nostro tempo, ripartendo dalla cultura. Ingresso libero. È consigliata la prenotazione: 045 8032849. Inizio concerti ore 22. il locale è in Piazzetta Scalette Rubiani 1 a Verona.

GEOFFREY DE VAI (voce) ore 22:

Zack il Bianco (chitarra acustica e cori)

Simone Mazzone (seconda chitarra acustica)

LUCA PLOIA (piano e voce) ore 23: