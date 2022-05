Al Teatro Salieri l’illusionista Luca Bono con il suo one man show "Wow"

Sabato 28 maggio alle 21, il Teatro Salieri ospiterà il terzo appuntamento dell’edizione 2022 del “Salieri Festival”. E per la prima volta da quando la manifestazione ha preso il via, non sarà la musica a farla da padrona. Sul palco, infatti, arriverà l’illusionista Luca Bono con il suo one man show “Wow”, diretto dal grande Arturo Brachetti, già presidente di giuria, nel settembre scorso, della prima storica edizione dell’International Salieri Circus Award.

Luca Bono è considerato tra i talenti magici più interessanti della sua generazione. Il suo primo importante riconoscimento lo conquista, infatti, a soli 17 anni, con la vittoria al “Campionato italiano di Magia” e, due anni dopo, si aggiudica il Mandrake d’Or, riconosciuto come “l’Oscar dell’illusionismo”. Da allora, i successi si susseguono tra televisione e tournée in tutto il mondo con Arturo Brachetti and Friends, prendendo parte agli spettacoli “Comedy Majik Cho” e “Brachetti che sorpresa!”, portati in scena per 450 date in Canada ed Europa.

A causa delle previsioni meteo poco favorevoli, l’appuntamento con il “talk show” di presentazione “Terrazza Salieri”, previsto per sabato alle 12, è stato annullato.

Biglietti: 10 euro adulti e 5 euro bambini.

Per informazioni e prenotazioni contattare la biglietteria del Teatro Salieri al numero 0442.25477 secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 10 alle 12.30; oppure consultare il sito www.salierifestival.it.