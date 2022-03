Al The Factory di San Martino Buon Albergo il fantastico concerto dei Lovesick Duo

È attesissimo il concerto dei Lovesick Duo che si terrà la sera di sabato 12 marzo al The Factory di San Martino Buon Albergo. I Lovesick Duo torneranno in provincia veronese per bissare il successo della scorsa estate avvenuto in occasione del Mura Festival.

Da Bologna alla New Orleans degli anni ’40 e ’50 è una distanza brevissima in compagnia di Paolo Roberto Pianezza (voce, chitarra e lapsteel) e Francesca Alinovi (contrabbasso, voce e brush pad), due musicisti eclettici che riescono con sole quattro mani a sembrare un’intera orchestra capace di trasportare il pubblico in un concerto-viaggio tra tutti i temi del folk e del country: amore, tradimento e divertimento sfrenato. Un mix musicale efficace che ha portato i Lovesick Duo ad essere una delle band italiane emergenti più amate in Italia e in Europa.

Un sorriso naturale stampato sul volto e un ingresso sul palco con il ‘piede giusto’ sono solo alcune delle caratteristiche che si notano dei Lovesick Duo non appena danno inizio ai loro live show. Nel recente periodo hanno pubblicato l’album di inediti ‘All Over Again’ e ‘A Country Music Adventure’, concept che ripercorre il periodo d’oro della country music attraverso riletture di alcuni classici dei pionieri del genere che li hanno ispirati. Candidati per il premio statunitense Western Artists’ Award 2021, dopo la partecipazione a Casa Sanremo 2021, hanno partecipato in qualità di musicisti-attori alla serie tv ‘Speravo de morì prima’ prodotta da Sky Italia. In apertura, un altro incredibile duo veronese, Giudi e Quani, una chimica binaria accattivante di rock, soul, punk e funk.

Informazioni e contatti

Il concerto al The Factory di sabato 12 marzo 2022 è organizzato da Barley Arts e A-Z Press, in collaborazione con Doc Live.

Web: https://www.facebook.com/events/473565670903161?ref=newsfeed.