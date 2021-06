A Verona apre le porte ai visitatori il Love Museum a Palazzo Orti Manara

Dal 21 giugno aprirà ufficialmente le porte il Love Museum a Palazzo Orti Manara, che ospiterà la sterminata collezione CHIANTERA / MUSEO DELLA RADIO dedicata alla Lirica Veronese ed Internazionale. Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ad ingresso libero per tutti i Veronesi e previo VERONA CARD per tutti i turisti, si potranno ammirare nel piano nobile del Palazzo, sede di Cerea Banca 1897 (che lo ha messo a disposizione per questo progetto indispensabile per la cultura veronese), cimeli, foto, gioielli, dischi e abiti di scena.

La Casa della Lirica. Zenatello, Callas, Puccini, Verdi, Ederle, Martini, sono solo alcuni dei nomi che potrete ammirare all'interno del LOVE MUSEUM LYRIC OF VERONA EXPERIENCE In un percorso ultratecnologico, interamente supportato da tecnologia QR code.

