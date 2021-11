Teatro Onlife: "Lov3 un robot da salvare"

Teatro ONLIFE arriva a casa tua: partecipa allo spettacolo LOV3 UN ROBOT DA SALVARE il 21 novembre 2021. C’è uno strano ovetto di metallo al centro di una spiaggia abbandonata di un’isola deserta. E se lo aprissimo?

Ma…è un bambino? Ah no, è…un Robot! Modello L0V3 per la precisione, nuovo di zecca. Ha un sacco di funzioni: salta fino al cielo, nuota fino alla fine del mare, scava buche fino al centro della terra. Il problema è…che ha un compito. Inquinare tutta la terra, sporcarla e riempirla di un fumo nero per far scappare tutti gli animali. Bisogna fermarlo. O…bisogna insegnargli qualcosa di importante? L0v3 non sa piangere, né arrabbiarsi, né sorridere di felicità, né volere bene a qualcuno o qualcosa. Esegue i comandi, ma le emozioni, quelle non si comandano. Forse è proprio questa la soluzione. L’ispirazione arriva da “Il robot selvatico” di Peter Brown.

Tema: Emozioni e Ambiente

Età: dai 4 ai 10 anni

Scopri la rassegna del Teatro Onlinfe (https://www.fondazioneaida.it/rassegna/teatro-onlife-2021-2022-spettacoli-online-bambini-e-ragazzi/).

