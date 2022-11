"Lontano dietro le Nuvole", parole e musiche da Beppe Fenoglio

Giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 21 presso il Teatro Camploy di Verona, l'associazione culturale "Amici del Lazzaretto" di Verona presenta lo spettacolo "Lontano dietro le nuvole" in occasione del centenario della nascita del grande scrittore piemontese Beppe Fenoglio.

Lo spettacolo si ispira ad alcuni passi tratti dai romanzi dell'autore unitamente ad alcune lettere dello scrittore e verranno eseguite dal vivo celebri canzoni che sono presenti in numerose opere dell'autore e che hanno segnato la storia della musica insieme a canzoni piu' recenti legate al tema ispiratore dello spettacolo. Lo stesso titolo dello spettacolo trae spunto dal celebre brano "Over the Rainbow" cantato, tra i numerosi esempi, da Judy Garland nel film "Il mago di Oz".

Enrico de Angelis, Ricerca Musicale e Voce Narrante Manuela Pollicino, Testo e Regia Margherita Sciarretta, Interpretazione Scenica Ilaria Peretti, Canto Camilla Baraldi, Pianoforte Alberto Misuri, Chitarra Paolo Avanzini e Francesco Suppi, Disegno Luci Con il Patrocinio e Contributo del Comune di Verona e con il sostegno di Ferrarin Pianoforti Servizi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info: amicidellazzaretto@ gmail.com.