LondonShpere - Kick off with Diego Mazzi

Manca poco al prossimo evento LondonSphere di Mercoledì 19 Giugno! Immergiti in una coinvolgente serata sportiva e sociale, in cui potrai provare il brivido del calcio tramite la testimonianza di Diego Mazzi, che parlerà della sua esperienza nel mondo calcistico e delle tattiche di gioco. Cosa aspettarti? Una serata interattiva in inglese, tra chiacchiere, emozioni, drinks e stuzzichini.

Affrettati, i posti sono limitati!

Costo biglietto singolo ?? : 15 euro

Promo 2 biglietti ?? ?? : 25 euro

Acquista qui: https://greenschool.it/prodotto/londonsphere/