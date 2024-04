LiveDog festeggia a Verona il decennale con un open day

Circa 1.500 cani, oltre 2.500 soci, 200 professionisti formati nelle diverse discipline cinofile: il LiveDog festeggia quest’anno il decennale dall’apertura del LiveDog Park in via della Siderurgia con un open day, in programma il 21 aprile dalle ore 10, con il patrocinio del Comune di Verona. Una giornata intera dedicata alle diverse attività che il Centro Cinofilo Città di Verona -LiveDog, guidato da Livio Guerra, offre: dalla dimostrazione del gruppo di protezione civile cinofilo Diade, alle discipline per gli amici a quattro zampe come il Treibball, il Nosework e l’Hoopers. I cani presenti potranno provare i diversi percorsi di GymDog. Tra le iniziative in programma anche una sfilata di cani e proprietari con una giuria simpaticamente formata da bambini.

A completare la giornata, aperta a tutti e che ha già raccolto oltre cento adesioni: stand di espositori del settore, associazioni di tutela degli animali, la Croce Rossa con il “trucca Bimbi”. Non mancano il punto di ristoro e la lotteria. Attualmente gli operatori impegnati nel LiveDog sono una quindicina fra educatori ed istruttori cinofili, osteopata e medico veterinario esperto in comportamento animale.

«LiveDog è nato nel 2009 e nel 2014 abbiamo trovato la nostra sede in via della Siderurgia, dove proponiamo attività educative e sportive per chi ha un cane, ospitiamo il gruppo cinofilo di protezione civile Diade e formiamo gli istruttori e gli educatori di domani – spiega Livio Guerra, responsabile del centro –. Ben prima che diventasse opinione diffusa, abbiamo scommesso non tanto sulla sola educazione del cane in sé, ma su quella del cane e della famiglia che lo ospita. I cani sono animali intelligenti e attenti: se la famiglia (composta anche da una sola persona) si prende correttamente cura di loro, dei loro bisogni e gli invia messaggi corretti, loro si comporteranno in modo corretto. Questo non è soltanto il modo più efficace per evitare incidenti, ma anche lo strumento per vivere bene e con piacere la quotidianità con il proprio cane».

La giornata di festa è a ingresso libero, basta prenotarsi sul sito www.livedog.it

LiveDog Park Fest 2024