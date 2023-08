"Lirica del colore", mostra di Hui He e Leo Ferrioli alla Galleria Massella

"Lirica del colore” è il titolo della mostra di pittura per festeggiare i 100 anni di Arena di Verona Opera Festival che si terrà presso la Galleria Masella, in Piazza XXVI Aprile 17 a Bussolengo, dal 2 al 30 settembre, con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Bussolengo.

L'esposizione ha due illustri protagonisti: Hui He, una delle più importanti cantanti liriche del mondo che completa la sua espressione attraverso la pittura, e il grande maestro Leo Ferrioli, entrambi residenti a Verona.

L’inaugurazione si terrà sabato 2 settembre alle 18 presso la Galleria Masella.

«Il Comune di Bussolengo - sottolinea l’assessore alla cultura Valeria Iaquinta - in questi anni ha sempre sostenuto progetti e iniziative di grande valore artistico come questa mostra, che rappresenta molto bene la ricchezza e la varietà delle proposte che vogliamo continuare a promuovere per ampliare l'offerta culturale a disposizione di tutti i cittadini. Attraverso l'arte di Hui He, soprano tra i più celebri e apprezzati che ha calcato palcoscenici internazionali, e del maestro Leo Ferroli celebriamo e ricordiamo un anniversario significativo come i 100 anni del Festival lirico areniano, che rappresenta un'eccellenza e un simbolo di Verona conosciuto e amato in tutto il mondo».

«Le affinità artistiche tra me, Leo Ferrioli e Hui He - spiega la curatrice della mostra Lucia Masella - hanno portato alla realizzazione di questa mostra. Ci accomuna l'amore per Verona, la sua storia e i suoi palcoscenici che ci chiamano ad essere interpreti di bellezza ed armonia. Mi affascinano le molteplici prospettive del centro storico che Leo Ferrioli concilia in un unico quadro che popola di “umani diversi” con abilità pittorica antica e completa con cornici d’antiquariato e superfici specchianti per far entrare lo spettatore nel quadro. Di Hui He ammiro il grande talento e la capacità di gestire emotivamente importanti platee. È una interprete lirica sublime che nella pittura trova il linguaggio per esplorare nuovi orizzonti del sentire personale e proprio per questo universale. Una pittura informale ed espressiva per i colori che pur dialoganti si rivelano nella loro purezza. Gesti umani, esplosioni, viaggi in uno spazio infinito che ci fanno sentire accanto al sentire dell'artista».

Dopo l'inaugurazione del 2 settembre, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre