Veronesi illustri: incontro sulla figura della poetessa e scrittrice per l'infanzia Lina Schwarz

ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI EMERITI. VERONESI ILLUSTRI, MARTEDì INCONTRO SULLA POETESSA E SCRITTRICE PER L’INFANZIA LINA SCHWARZ

Nuovo appuntamento, sempre in presenza, del ciclo di lezioni dedicate ai Veronesi Illustri e organizzati dall’associazione dei Consiglieri comunali Emeriti. Nella sala Montanari della Società Letteraria in Piazzetta Rubiani 1, martedì 1 marzo alle ore 17.30 l'incontro verterà sulla figura della poetessa e scrittrice per l'infanzia Lina Schwarz (Verona 1876 – Arcisate Varese 1947) e sarà tenuto dal professore emerito Letteratura italiana Università di Verona Gian Paolo Marchi. L'accesso alla sala sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e con obbligo di green pass e mascherina FFP2.

L'incontro sarà trasmesso anche in diretta audio-video streaming collegandosi al sito della Società Letteraria https://www.societaletteraria.it/streamingvideo/ e sarà sempre possibile rivedere l'evento in podcast dal sito web www.societaletteraria.it.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Consiglieri Comunali Emeriti di Verona, in collaborazione con la Società Letteraria e il Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona, e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Verona.