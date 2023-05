Al lido Campanello di Castelnuovo "Aspettando il Festival Riflessi del Garda"

Questa domenica 28 maggio, alle 18, presso la piccola arena di lido Campanello, si terrà "Aspettando il Festival Riflessi del Garda", evento organizzato dal Fondo Niccolò Piccinni odv in collaborazione con il Comune di Castelnuovo del Garda. La serata vedrà in apertura l’incontro con l’autore Roberto Robert che, partendo dal suo libro Il fetore dei soldi (Silele edizioni, 2019), narrerà di come la musica, tra rappresentazioni operistiche e concerti sinfonici, accompagni da sempre lo sviluppo di un territorio e si intrecci con la realtà economica, aziendale e la quotidianità dei suoi abitanti. A seguire verrà offerta al pubblico dell’evento una degustazione di vini del territorio a cura di Janè Delicatessen & Wine.

Corona l’appuntamento il concerto del giovane soprano Michela Dellanoce accompagnato dal maestro Paolo Salvi al pianoforte, che propone le note arie d’opera Oh, quante volte da I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini e Je veux vivre da Roméo et Juliette di Charles Gounod, seguite da L’invito, bolero dalle Soirées musicales per voce e pianoforte di Gioachino Rossini, e Nuit d’étoiles di Claude Debussy composta sul poema di Théodore de Banville. Conclude il virtuosistico pezzo per pianoforte Une barque sur l'océan, dalla raccolta Miroirs di Maurice Ravel.

Con l’occasione il Fondo Niccolò Piccinni odv, Rotaract Bergamo e Rotaract Peschiera e del Garda Veronese, in collaborazione con la Commissione Cultura del Distretto Rotaract 2042, conferiranno a Michela Dellanoce la borsa di studio quale vincitrice del concorso lirico “Piccinni per i geni di domani” 2023 promosso dal Fondo Piccinni. L’evento regalerà così un assaggio della I edizione del Festival Riflessi del Garda, manifestazione musicale ideata dal Fondo Niccolò Piccinni odv, in programma dal 30 giugno all’8 luglio e diffusa tra il lido Campanello (30 giugno, 1 e 2 luglio), il santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda (7 luglio) e i raffinati ambienti del ristorante Il Pirlàr presso il Golf Club Paradiso del Garda (8 luglio).

Il programma della kermesse, volto a promuovere la riscoperta dell’immensa produzione di Niccolò Piccinni e degli autori del suo tempo, con sguardi aperti anche al più ampio repertorio che va dal barocco al contemporaneo, presenta proposte concertistiche e coreutiche, oltre a terrazze letterarie, incontri e degustazioni nel segno della musica, dell’opera e della grande danza, con protagonisti giovani promesse accanto a nomi di caratura internazionale. La sera del 28 maggio è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili, con degustazione gratuita per il pubblico dell’evento. In caso di maltempo, l’evento "Aspettando il Festival Riflessi del Garda" si terrà nella sala civica XI aprile 1848, in via Castello 19 a Castelnuovo del Garda.