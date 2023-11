"Il libro di tutte le cose" in scena al Teatro Alcione

Con il suo spettacolo che tratta il tema della violenza domestica “Il libro di tutte le cose” Bam!Bam! Teatro si inserisce nel programma della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne 25 novembre 2023”, promossa dagli Assessorati Parità di Genere e Pari Opportunità del Comune di Verona. Venerdì 24 novembre al Teatro Alcione, la coproduzione internazionale andrà in scena con una replica matinée dedicata alle scuole e una serale dedicata alla cittadinanza, per tutti dai 10 anni (alle 20.45, ingresso gratuito con prenotazione al link https://forms.gle/GewakeAhJ5XRHDam7): la giornata è resa possibile grazie alle sinergie attivate con il Comune di Verona e con il Cug, Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Verona, che hanno creduto in questo progetto e nell’importanza di affrontare questa tema anche con i più giovani.

Vivere nel buio della violenza e trovare nell'arte e nella bellezza piccole luci per intraprendere percorsi salvifici, sono uno degli spunti di riflessione che lo spettacolo fa emergere. In questo adattamento del romanzo di formazione di Guus Kuijer, fatto dallo stesso regista Lorenzo Bassotto e dall’aiuto regista Monica Ceccardi, gli spettatori assisteranno alle vicissitudini di Thomas, un bambino che vive in un mondo fantastico e si nutre di sogni vivi e coloratissimi, ama la ragazza più bella del mondo (che agli occhi degli altri però è zoppa e diversa), si confessa con una piantina che nella sua fantasia ha la voce di Gesù ed è fermamente deciso a diventare felice. Lo stesso Thomas, però, vive anche in un mondo cupo e doloroso, nel quale suo padre spesso diventa una strana e violenta creatura che getta lui, sua madre e sua sorella nello sconforto e nella paura. Ma Thomas, come ci racconta attraverso il suo diario, Il libro di tutte le cose appunto, troverà la forza in sé e fuori di sé per liberarsi e liberare la sua famiglia. In scena le creattrici Viviana Gysin e Cinzia Morandi e i creattori Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi.

«L’intero spettacolo è un lento frantumarsi delle marionette – spiega il regista Lorenzo Bassotto. – Ognuno, nella famiglia di Thomas, dovrà affrontare un viaggio al centro di sé stesso per liberarsi da tutto ciò che lo opprime. Un viaggio introspettivo che propone al giovane pubblico una moltitudine di temi differenti e che guida lo spettatore a riflettere sulle proprie relazioni e di quanto possa essere trascurabile quanto ci è toccato in sorte perché in ogni momento si può trovare la propria famiglia “d’anima” grazie alla quale essere pienamente sé stessi. Proprio per questo – conclude il regista – siamo molto contenti che lo spettacolo sia stato inserito nel cartellone del Comune e che veda l’interessamento nell’Università, perché crediamo che attraverso il teatro si possano trasmettere messaggi di primaria importanza ai giovani e non solo».

«In occasione del 25 novembre, data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, – spiega Michela Nose’, presidente del Cug di ateneo – l’Università di Verona commemora tutte le donne vittime di femminicidio e sensibilizza la comunità studentesca, e non solo, con appuntamenti di riflessione sul tema. L’impegno dell’ateneo scaligero è costante: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non è una data simbolica, ma una ricorrenza quotidiana. Obiettivo del Cug e dell’ateneo è quello di pensare al 25 novembre come un momento per una riflessione condivisa, organizzando una serie di eventi che coinvolgono diversi pubblici, come la cittadinanza e le scuole, e che intrecciano diverse competenze, come filosofia, antropologie e scienze motorie».

"Il libro di tutte le cose" vede la partecipazione di Unicef Italia ed è patrocinato da Telefono Rosa che parteciperà al dibattito nella replica con le scuole.

Tutte le info sullo spettacolo, sul sito https://www.bambamteatro.com/ e sui canali social di Bam!Bam! Teatro (https://www.facebook.com/bambamteatro e https://www.instagram.com/bambamteatro/).