A Verona la kermesse letteraria"Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere"

Al via il 21 aprile la kermesse letteraria "Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere", che fino domenica 24 aprile si propone di raccontare il mondo del libro attraverso gli autori, i tipografi, gli illustratori, le case editrici e i lettori. L’iniziativa, promossa da Comune e Società Letteraria di Verona, in collaborazione con l'Accademia Filarmonica di Verona e l'Associazione Kasa dei LIbri di Milano, propone un programma di oltre 20 incontri articolati in cinque sezioni: Fuori Classe, tre incontri per le scuole superiori e aperti al pubblico, per approfondire alcuni dei maggiori temi proposti dai programmi scolastici; Vite che non sono la mia, il racconto di personaggi fuori dall’ordinario che hanno attraversato la loro epoca con l’inconfondibile passo dei protagonisti; Freschi di stampa, libri usciti negli ultimi due mesi, ancora poco recensiti, che vengono presentati in anteprima al pubblico veronese; Relazioni, incontri che esplorano le diverse dinamiche relazionali, dai rapporti familiari passando per i legami d’amore e d’amicizia. Infine, la sezione Dietro le quinte, per raccontare l’affascinante mondo dell’editoria e della carta. Gli incontri sono ospitati al palazzo della Gran Guardia, nella sala Maffeiana del Teatro Filarmonico e alla Società Letteraria.

Il programma

Venerdì 22 aprile

La mattina è riservata alle scuole, con due appuntamenti alle 10 e alle 11.30 nella sala Buvette delle Gran Guardia; il primo per approfondire con Marta Morazzoni ‘L’Orlando furioso o il principio del romanzo’, il secondo con la scrittrice e storica Eva Cantarella e il direttore della Kasa dei Libri Andrea Kerbaker ‘Parità formale, parità sostanziale’.

Nel pomeriggio si resta in Gran Guardia per gli appuntamenti delle 17.15 con la scrittrice Marta Morazzoni e Andrea Kerbaker su ‘Il rovescio dell’abito’, e delle 18.30 con il fumettista e scrittore Matteo Bussola su ‘Paternità’, con Alessandra Tedesco e letture di Maddalena Roncoletta.

Per l’appuntamento serale ci sposta alla Società Letteraria, dove alle 21 il saggista Alessandro Zacciuri dialogherà con la presidente della Letteraria Daniela Brunelli sul libro ‘Poco a me stesso’.

Sabato 23 aprile

Ricco programma di incontri che si susseguono in Gran Guardia, nella sala Buvette. Si parte alle 10 con ‘Ulisse d’Omero, Ulisse di Joyce’, in cui l’autrice Cristina Dell’Acqua dialoga con Andrea Kerbaker. Alle 11.30, Carmen Yáñez, ‘Scrivere poesie’con un ricordo di Luis Sepúlveda con Alessandra Tedesco e letture di Isabella Caserta. Alle 14.30 incontro con Cristina Dell'Acqua sul libro ‘Il nodo magico’ insieme a Marta Morazzoni. Alle ore 16 l’appuntamento sul testo di Hans Tuzzi ‘Ma cos'è questo nulla?’, con il giornalista Luigi Mascheroni. Alle ore 17.15 si parla di ‘Fedeltà e dintorni’ con lo scrittore Marco Missiroli e la giornalista Alessandra Tedesco. Alle 18.30 dialogo tra Isabella Bossi Fedrigotti e il direttore de L’Arena Massimo Mamoli sulle ‘Relazioni al tempo del secondo millennio’. La giornata si concluderà alle 21 alla Società Letteraria per la presentazione del libro ‘I cani di Barrio’ di Gianni Biondillo, con Luigi Mascheroni.

Domenica 24 aprile

Gli appuntamenti nella sala Buvette della Gran Guardia: alle 10 la giornalista e scrittrice Anna Briganti racconta il libro ‘Coco Chanel. Una donna del nostro tempo’ con Andrea Kerbaker. Alle 11.30 ‘Il caso Franco Maria Ricci’, il giornalista Stefano Salis dialoga con il curatore di mostre Edoardo Pepino, alle 14.30 lo scrittore Pier Luigi Vercesi e Annarita Briganti raccontano il libro ‘La donna che decise il suo destino’. Alle 16 focus sul testo ‘Cose da fare a Francoforte quando sei morto’ con lo scrittore Matteo Codignola e Stefano Salis. Chiude la kermesse l’incontro delle 17.15 sul libro ‘La ragazza che cancellava i ricordi’, con Chiara Moscardelli e

Andrea Kerbaker.

Informazioni e contatti

La kermesse si apre giovedì 21 aprile alle 17 in sala Maffeiana con la presentazione del libro ‘Claude Debussy. Ovunque lontano dal mondo’ di Enzo Restagno, a cui intervengono Mario Tedeschi Turco e Andrea Kerbaker. Agli incontri si accede gratuitamente con green pass rafforzato e mascherina ffp2. Aggiornamenti ed eventuali variazioni sul programma alla pagina facebook dell'evento: https://www. facebook.com/events/ 495605178709443.