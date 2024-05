A Montorio la seconda edizione del festival "Libri in Castello"

Domenica 5 maggio, dalle 10 alle 19, il castello di Montorio ospiterà la seconda edizione di “Libri in Castello”, microfestival dedicato al libro con una particolare attenzione alla città e al territorio veronese. L’evento, a partecipazione gratuita, è organizzato da Associazione Amici Ecomuseo Preafita e Il Rio Edizioni in collaborazione con Associazione Due Valli, Circolo 23, Cartolibreria Mameli. Per tutta la giornata, il castello diventerà una grande libreria a cielo aperto con presentazioni di libri ma anche la possibilità di effettuare visite guidate all’interno del castello a offerta libera.

I libri presentati saranno “Topo Dopo. Storia di un topolino ritardatario” di Alessandra Melegatti e Nicola Brusco, “Per niente facile ma possibile” Dravet Italia Onlus a cura di Lorena Carella, “Non tutti dormono” di Sabrina Ginocchio e Elisabetta Micheloni, “Capire la mente. Oltre il sintomo. Uno sguardo sul mondo nell’esperienza quotidiana di un medico” di Luigi Trabucchi, “Un poeta di compagnia sui generis. L’attività teatrale di Francesco Albergati Capacelli nel secondo Settecento” di Elena Zilotti e “Gerusalemme ancora” di Sandra Manzella.

Le presentazioni avverranno sotto agli alberi della “bastia” del castello e, in caso di maltempo, nella polveriera. Dalle 11 alle 19 nella “bastia” sarà allestita una mostra-mercato del libro, a cura de Il Rio Edizioni e della Cartoleria Mameli.

La partecipazione agli eventi è gratuita e, con un contributo di 10 euro si ha diritto a un libro selezionato dallo staff e un bicchiere di birra. All’interno del castello è proibito portare cibi e bevande, mentre sarà allestito un servizio ristoro, bar e caffetteria a pagamento.

Per informazioni www.oligoeditore.it/libri-in- castello/verona e www.castellodimontorio.it/.