Libertà di pensiero, di espressione e diritto allo svago

Cosa sono i diritti umani? Ne parlano i volontari nel prossimo webinar informativo. Libertà di Pensiero, Libertà di Espressione e Libertà di Svago: questi sono i diritti che verranno trattati nel prossimo webinar organizzato dai volontari di Gioventù per i Diritti Umani. Venerdì 31 Luglio alle ore 20:30, i volontari incontreranno Sofia Moschin, 2019 Italian Youth Delegate al Congresso del Consiglio d’Europa e Global Peace Ambassador per il continente europeo (nomina da Graça Machel, moglie di Mandela), il Prof. Luigi Tarca, Direttore Emerito del Cestudir (Centro Studi sui Diritti Umani) dell'Università Cà Foscari di Venezia, Federica Mandro del Comitato UNICEF di Padova e l’insegnante Nunzia Russo.

Lo scopo del webinar è quello di portare maggiore consapevolezza relativamente gli articoli 18, 19 e 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Secondo i dati dell'Oscad, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, i crimini d’odio che riguardano razzismo e xenofobia segnalati nel 2019 sono stati 726, meno degli 801 del 2018 ma molti di più dei 494 del 2016. Per questo, i volontari di Gioventù per i Diritti Umani, attivi da anni nella promozione dei 30 diritti fondamentali, hanno deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro, “Sì ai diritti,no alla discriminazionne", allo scopo di creare maggiore consapevolezza. Infatti i volontari sostengono che, come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard, che: «I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico».

Informazioni e contatti

Il webinar è aperto a tutti e si terrà sulla piattaforma ZOOM. Per iscriversi e per maggiori informazioni contatta l’indirizzo gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com o chiama il numero +39.391.438.1933.