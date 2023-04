"Liberi di essere gatti", un seminario a più voci sul tema dei gatti liberi

Un seminario a più voci sul tema dei gatti liberi. Analizzando le fotografie del progetto fotografico “Cats in Venice” di Marianna Zampieri, che ritraggono gatti liberi di muoversi in un contesto urbano, seppure chiaramente unico nel suo genere, si crea lo spunto per parlare dei comportamenti felini e della ricchezza della loro vita che spesso l’uomo non ha la possibilità di conoscere davvero.

Obiettivo del seminario è quello di stimolare una presa di coscienza rispetto alle responsabilità che ci si assume quando si decide di vivere con un gatto. L’incontro sarà utile a porsi delle domande e ad approfondire la conoscenza su questi misteriosi animali, aiutando cittadini e proprietari a migliorare la loro vita e il loro rapporto con i gatti. Le relatrici:

Dott.ssa Cecilia Morello, Consulente della Relazione Felina, Docente e Referente Regionale SIUA - Roma/Padova.

Marianna Zampieri, Fotografa ed autrice del progetto fotografico “Cats in Venice” - Vicenza.

Anna Mozzati, Consulente della Relazione Felina SIUA e pet sitter - Milano.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

mail. valentina.animalistivr@gmail.com

cell. 347 040 5003

Al termine verrà consegnato un attestato di partecipazione.