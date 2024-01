Lezioni di yoga per bambini dai 6 anni in su. Brevi percorsi di pratica, strutturati in pacchetti da 5 lezioni, dedicati a bambini della scuola primaria, per scoprire attraverso il gioco i grandi insegnamenti dello yoga tradizionale.

La pratica dello yoga aiuta i bambini nel riconoscimento delle sensazioni corporee e delle emozioni, a sviluppare un movimento armonioso, a conoscere e gestire il respiro e coltivare le capacità di concentrazione e di rilassamento. L'obiettivo delle lezioni di GiocaYoga è accrescere attraverso il divertimento la capacità di ascolto di sé stessi e di relazione armoniosa con gli altri.

Il metodo GiocaYoga, promosso dall’Associazione Italiana Yoga per Bambini (A.I.Y.B.) segue gli insegnamenti dello yoga tradizionale applicato all’infanzia e alle correnti pedagogiche più moderne.

Le lezioni si terranno a sabati alterni. Lezione di prova gratuita. Per informazioni e prenotazioni: info@associazionedharana.it